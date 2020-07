’Homofobe en racistische’ professor thuis dood gevonden

Mike Adams doceerde criminologie aan de UNCW. Ⓒ Facebook en Edward Orde via Wikimedia Commons.

Een Amerikaanse professor die zijn functie moest neerleggen vanwege zijn homofobe en racistische uitlatingen op sociale media, is dood in zijn huis aangetroffen. De 55-jarige criminoloog Dr. Mike Adams werd door de politie in de nacht van woensdag op donderdag aangetroffen.