’Hij klopte op alle ramen en maakte mensen wakker’ ’Spiderman’ hielp kinderen bij brand van balkon Amsterdam

Door Mascha de Jong Kopieer naar clipboard

Ⓒ Lorenzo Derksen / Telegraaf

AMSTERDAM - Vijf personen zijn maandag rond half zeven ’s ochtends gewond geraakt, van wie een ernstig, bij een felle uitslaande woningbrand op de Juliana van Stolbergstraat in Bos en Lommer. Acht woningen zijn onbewoonbaar verklaard. Een bewoner van vier hoog heeft volgens buren á la ’Spiderman’ twee kinderen via de balkons in veiligheid geholpen.