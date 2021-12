Kind van Afrika, strijdster tegen onrechtvaardigheid

Op 12 december kwam Miriam vrolijk op Schiphol aan om de kerst weer eens met haar ouders in Friesland te vieren. Tien dagen later werd ze met hevige hoofdpijnen opgenomen in het Tjongerschansziekenhuis in Heerenveen, waar na een scan een hersentumor werd geconstateerd. Die bleek enorm agressief en op 24 december overleed Miriam.

De Telegraaf verliest in Miriam een bewogen, zeer actieve journalist die met hart en ziel van haar werk en Afrika hield. Altijd goed op de hoogte, ideeënrijk en met een indrukwekkend aantal contacten.

Haar meest persoonlijke stuk maakte ze nog in Nederland. Een indringende column over haar werkster die in haar township in Kaapstad was doodgeschoten en twee kinderen achterliet. Ogenblikkelijk schreef Miriam dat ze die natuurlijk zou helpen. Niemand die anders had verwacht.

School voor de journalistiek

Met Miriam gaat een kind van Afrika verloren. Als kleine meid groeide ze op in Angola en vooral Rwanda waar ze naar een Belgische school ging waar vooral zwarte kinderen op zaten. Het was het mooiste deel van haar jeugd. Op 14-jarige leeftijd vertrok ze met haar ouders naar Nederland, waar ze onder meer de school voor de journalistiek in Utrecht afmaakte en opleidingen Internationale Ontwikkelingsstudies en Amerikanistiek volgde aan de Universiteit van Amsterdam.

In 2004 vertrok ze met alleen een rugzak naar Kaapstad waar ze een tijdelijke baan had bij dagblad The Cape Times. En Zuid-Afrika werd haar thuis waar ze zich als freelance journalist vestigde. Lastig en zeker geen luxe bestaan eerst, maar daar gaf ze niet om. Ze werd er een gerespecteerd journalist met een rij van internationale opdrachtgevers en een passie voor lange en lastige wandelingen door de natuur.

Ernstig probleem

Typerend was dat Miriam nooit een eenvoudig stukje afleverde. Altijd zocht ze bij een nieuwsbericht er nog iemand bij om met een quote het verhaal weer even iets persoonlijker te maken of werden er cijfers bijgeleverd om te laten zien dat dit toch een ernstig probleem was. Miriam geloofde niet in de ’ver-van-mijn-bed-mentaliteit’. Afrika deed er voor haar toe.

De Telegraaf, waar Miriam sinds juni 2019 voor werkt, verliest een uitstekende correspondent en vooral een fijn mens. Een vechter ook, die helaas haar laatste gevecht heeft verloren. We zullen haar missen.