Wereldleiders in coronacrisis: Merkel in moederrol, Poetin blijft stoer doen

De afgelopen jaren hebben wel duidelijk gemaakt dat ’America First’ geen loze kreet van Trump was. Ⓒ AFP

Amsterdam - De wereld staat in brand, maar de spuitgasten rennen ieder een kant op om hun eigen vuurtje te blussen. Dat is het beeld van de internationale politiek, waar geen enkele leider het voortouw heeft weten te nemen en solidariteit ontbreekt. De Drie Musketiers van Alexander Dumas heeft niemand gelezen, want ’één voor allen en allen voor één’ is vervangen door ’eigen volk eerst’.