Apple laat Krim zien als Russisch grondgebied

De verandering geldt alleen in Rusland. Daarbuiten is de Krim niet aangeduid als onderdeel van Rusland. Het schiereiland werd in 2014 geannexeerd door Moskou, maar dat is door andere landen niet erkend. Het schiereiland maakte sinds 1954 deel uit van Oekraïne.

Oekraïne furieus

Moskou is uiteraard blij met de beslissing van Apple. Oekraïne is furieus. De minister van Buitenlandse Zaken, Vadim Pristajko, vroeg zich af hoe Apple zou reageren als het bedrijf zoiets was overkomen. „Stel je voor dat je ontwerpen en ideeën, jarenlang werk en een deel van je hart worden gestolen door je ergste vijand, en dat een onwetend iemand niets om je pijn geeft. Zo voelt het als je de Krim Russisch noemt”, schreef hij.

Bekijk ook: Oekraïne daagt Rusland voor Europees hof