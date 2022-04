Amerikaanse zit vast in campingtoilet na mislukte reddingspoging voor mobieltje

De vrouw uit California vierde vakantie op een camping in de staat Washington. Na een hikingtrip moest de vrouw gebruik maken van het toilet. Terwijl ze haar behoefte deed, viel haar mobieltje in het toilet. Tijdens haar poging demonteerde ze eerst het halve toilet gedemonteerd. Met een hondenriem probeerde ze haar mobieltje uit de ondergrondse bak vol uitwerpselen te vissen. Niet veel later viel ze voorover de ondergrondse bak in.

Ondanks dat ze wel kon staan in de massa uitwerpselen, kon ze er niet zelf uit klimmen. Ze belde vanuit de bak naar 911, waarna de lokale brandweer in actie kon komen. De brandweerlieden gaven haar de spullen om een opstapje te kunnen maken, waarna ze haar eruit konden helpen. Toen ze uiteindelijk uit de opvangbak was geklommen, spoelde de brandweerlieden haar eerst even schoon. De vrouw hield geen medische of hygienische klachten over aan het voorval.