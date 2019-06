Strafvervolging kapitein Sea-Watch 3

De Sea-Watch-3 mocht niet in Italiaanse wateren komen, maar Rackete negeerde een waarschuwing van de kustwacht en voer toch naar Lampedusa.

Het gaat vooralsnog om een formaliteit en van arrestatie of inbeslagname van het schip is nog geen sprake. Rackete staat nu als verdachte te boek, omdat de Guardia di Finanza over haar rapport uitbracht. De Guardia di Finanza is een politieorganisatie die valt onder het ministerie van Financiën en die zich richt op de bestrijden van drugscriminaliteit, smokkel en financiële delicten.

De Duitse organisatie Sea-Watch zegt te water geraakte vluchtelingen voor de kust van Afrika te redden. De Italiaanse regering stelt dat de organisatie mensensmokkel bevordert door daar migranten op te pikken en naar Italië te varen.

