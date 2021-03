Bijna overal in Europa lockdowns door derde coronagolf

AMSTERDAM - In Nederland wordt voorzichtig gehoopt op kleine versoepelingen, maar de derde coronagolf rolt in straf tempo over Europa heen. In veel landen flakkerde ook hoop dat strenge maatregelen langzaam konden worden afgebouwd, maar die blijkt ijdel. Het tegendeel is eerder waar. De teugels worden vooral aangehaald in landen om ons heen. Een overzicht.