Schouten en Jetten in gesprek met energieleveranciers

Schouten zegt dat het kabinet er alles aan wil doen om te voorkomen dat mensen worden afgesloten. „Die mensen moeten gewoon niet in de kou gezet worden.” Jetten zegt al de hele zomer hierover in gesprek te zijn met de energiemaatschappijen en dat het kabinet bereid is bij te springen als zij niet zelfstandig kunnen voorkomen dat mensen worden afgesloten. Eventuele maatregelen hoeven volgens de energieminister niet te wachten tot Prinsjesdag.

De ministers denken aan maatregelen die zo gericht mogelijk de mensen helpen die het harst worden geraakt door de huidige hoge energieprijzen. Schouten wil daarbij ook in het bijzonder letten op de groep mensen die nu al in de schulden zit.