Wetenschappers ontdekken oorzaken epilepsie

Volgens het academisch ziekenhuis is het voor het eerst dat dit wetenschappelijk is vastgelegd. De onderzoekers baseren zich op gegevens van bijna 10.000 geopereerde epilepsiepatiënten, over een periode van 25 jaar. Bij 8 procent van de patiënten kon geen oorzaak worden vastgesteld.

De wetenschappers constateren ook dat de patiënten veel eerder geopereerd hadden moeten worden. „Gemiddeld bleek vanaf het begin van de ziekte zestien jaar gewacht te worden met opereren. Deze tijdsduur is te lang gezien de vele bijwerkingen van medicijnen tegen de epilepsie, de impact van de aanvallen op de cognitieve en psychosociale ontwikkeling van patiënten en het verhoogde risico op plotseling overlijden”, aldus Maastricht UMC+.

Genezing

Volgens de onderzoekers is er een heel hoge kans om te genezen van epilepsie na een operatie.

Het onderzoek is donderdag gepubliceerd in het toonaangevende medisch tijdschrift New England Journal of Medicine. In totaal namen 36 Europese medische centra deel aan de studie.