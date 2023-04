Premium Het beste van De Telegraaf

Burgers’ Zoo en andere dierenparken fokten zeldzame soort ’Temperamentvolle’ duif tot leven gewekt: ’We hopen op een vrouwtje’

Door Marouscha van de Groep Kopieer naar clipboard

Christiaan Luttenberg, hoofdverzorger van Burgers’ Zoo, met een Socorroduif in zijn handen. Ⓒ Vidiphoto

Arnhem - Een uitgestorven duivensoort vliegt binnenkort weer uit. Dierenparken over de hele wereld hebben met succes de zeldzame Socorroduif gefokt, die in 1972 voor het laatst in het wild werd gezien. Het Arnhemse Burgers’ Zoo is trotse hofleverancier.