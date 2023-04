Wilders na ontruimde Tweede Kamer: ’Teddybeer met bedrading naar mij gestuurd’

Een voorzitter van een commissiezaal die werd ontruimd, zei dat er een „in een aanpalende zaal een calamiteit was.” Volgens een medewerker zijn ook de postkamer en het magazijn ontruimd. Er zou een verdacht pakketje zijn gevonden in de postkamer.

PVV-leider Geert Wilders zegt dat het verdachte pakketje aan hem was gericht. „Pakketje met teddybeer en bedrading aan mij geadresseerd bezorgd in de postkamer van de Tweede Kamer. Gelukkig zonder explosief en dus niet gevaarlijk maar gezellig is anders”, twittert hij.

Een woordvoerder van de Tweede Kamer wilde niks kwijt over het gebeuren. De politie was massaal aanwezig en wilde inhoudelijk niks zeggen. Sommige ingangen van het Tweede Kamer werden afgesloten door de politie. De parkeergarage onder het Kamergebouw was eveneens niet meer bereikbaar

Ⓒ Regio15

In het verleden zijn er vaker verdachte pakketjes in of rond de Tweede Kamer gevonden. Dat was altijd loos alarm.