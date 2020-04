Nog veel onduidelijk over doodsoorzaak baby Haaksbergen

Een melding bij de politie over de overleden baby zondag was afkomstig van medewerkers van het ziekenhuis in Enschede. De doodsoorzaak van het kindje was onduidelijk.

Omdat de baby thuis is overleden, is de woning van de moeder en haar partner aan de Jan Vermeerstraat in Haaksbergen afgezet. Er wordt forensisch sporenonderzoek gedaan.

De moeder en haar partner blijven voorlopig beschikbaar voor politieonderzoek.