Vermiste vrouw (83) gevonden door ’volhardend gejank van haar kat’

De vrouw was vermist geraakt, bezorgde buren trokken bij de autoriteiten aan de bel over haar verdwijning. De zoektocht naar de bejaarde vrouw raakte in een stroomversnelling toen een passant een kat „behoorlijk volhardend” geluid hoorde produceren. Het bleek te gaan om Piran, de viervoeter van de vermiste.

Reddingswerkers haalden de vrouw per brancard uit het ravijn.

De vrouw was zo’n twintig meter naar beneden gegleden in een ravijn „dat ontzettend moeilijk te bereiken was en op oneffen terrein”, meldt de BBC. Reddingswerkers wisten het slachtoffer naar boven te halen via een brancard. Ze werd onmiddellijk naar het ziekenhuis gevlogen met een traumahelikopter en maakt het inmiddels goed. „Dit had een stuk slechter af kunnen lopen”, zegt de getuige die de kat hoorde miauwen.

De politie sluit zich bij die conclusie aan en deelde een foto van de ’held’: „Piran de kat redde de dag.”