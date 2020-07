’Noodstage’ in museum: ’Heb niet zoveel met kunst, maar wel gezellig’

De museumstagiairs (v.l.n.r.): Sharon Dataram, Dennis Oudemiddendorp, Denisiyo Monkau, Jessie Hilferink en Dzenita Rovcanin. Ⓒ HOETINK, ROBERT

Enschede - Een mbo-school raakte door de uitbraak van het coronavirus stageplekken kwijt, en twee musea verloren ruim de helft van hun vrijwilligers. Een plus een is twee, en dus steken tien studenten van ROC van Twente momenteel hun handen uit de mouwen bij het Rijksmuseum Twenthe en de Museumfabriek in Enschede.