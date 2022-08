Aardbeving bij Uithuizen met kracht van 1.9

De schok deed zich voor op een diepte van 3 kilometer en is volgens het KNMI geïnduceerd, wat betekent dat er geen natuurlijke oorzaak is. In ons land komen geïnduceerde aardbevingen vaak door bijvoorbeeld gaswinning.

Bevingen in Nederland blijven veelal onder of rond de 1.0. Deze maand was er een in Schildwolde, met een kracht van 0.1. In juli zijn er zes in Nederland geteld, de sterkste had een kracht van 1.1, op 4 juli bij Zeerijp.

Tegen RTV Noord vertellen omwonenden dat ze gerommel, trillingen, een knal en kraken hadden gehoord.