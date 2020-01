Naamloze autodief ontloopt zijn straf niet

De naamloze man werd op 4 december in het Drentse Eext aangehouden, omdat hij in een gestolen auto reed. De auto was kort daarvoor weggenomen bij een garage in Elburg. De wagen stond daar op een afgesloten terrein, de sleutels zaten in het contact. De man had een slaapplek nodig en zag in de auto een perfect onderkomen.

Tegen de agenten zei hij dat hij mogelijk uit Nieuw-Zeeland kwam en waarschijnlijk 37 jaar oud was. Later kwam de man met een andere naam op de proppen en zou hij op Ameland zijn opgegroeid, of in Venlo. Zijn dna komt niet voor in de Nederlandse dna-databank.

De rechter vindt dat het ontbreken van een identiteit geen reden mag zijn om een straf te ontlopen. Hij baseerde zich op een uitspraak van de Hoge Raad.