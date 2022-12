President Iran: ’Geen genade voor demonstranten’

In Iran zijn al meer dan honderd dagen protesten na de dood van de 22-jarige Mahsa Amini. Zij overleed in een cel nadat ze door de zedenpolitie was opgepakt, omdat ze haar hoofddoek niet op de juiste manier zou dragen.

Raisi gaf dinsdag een toespraak in Teheran. „Het land staat nog steeds open voor mensen die zich hebben laten verleiden tot protesten, maar we tonen geen genade voor mensen die vijandig zijn”, aldus de conservatieve president.

Volgens de autoriteiten zijn honderden mensen omgekomen en duizenden mensen opgepakt. Mensenrechtenorganisaties schatten het dodental onder de demonstranten op 450. Eerder deze maand zijn twee mensen geëxecuteerd vanwege hun rol bij de demonstraties. Nog negen mensen zijn ter dood veroordeeld.

Iran zegt dat de protesten worden gevoed door buitenlandse machten, zoals de Verenigde Staten. „Hun doel is om de islamitische samenleving af te houden van de hoge doelen die zijn gesteld, door geruchten te verspreiden en de samenleving te verdelen”, zei de president. „Zij hebben het mis als ze denken dat we onze doelen niet gaan behalen. Ze misrekenen zich.”