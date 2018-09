29 windmolens langs A16 in Brabant

Beeld ter illustratie. Ⓒ ANP XTRA

BREDA - Langs de A16 in Brabant worden 29 nieuwe windmolens geplaatst. De provincie heeft dat afgesproken met vier gemeenten in de regio. De windmolens zijn nodig om aan de afspraken met het kabinet te voldoen. Brabant moet in 2020 470 megawatt windenergie opwekken. De 29 windmolens langs de A16 zijn goed voor ruim 100 megawatt.