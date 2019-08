’Dit is het topje van de ijsberg’

Boswachters Bart Smit (l.) en Bart Castelein met hun honden, getraind om aangereden wild op te sporen. Wild dat na een aanrijding niet direct dood is, wacht een lange lijdensweg als het geen genadeschot krijgt. Ⓒ Foto’s APA, SWN

Het geregistreerde aantal van 5000 doodgereden wilde zoogdieren is volgens SWN-voorzitter Gijs van Aardenne slechts het topje van de ijsberg. „Hoewel het wettelijk verplicht is, wordt de politie lang niet altijd gealarmeerd en sterven weggevluchte, verwonde dieren een ellendige dood of verdwijnen kadavers in de kofferbak van een auto.” Daarnaast verzorgt SWN de registratie maar in een beperkt deel van Nederland.