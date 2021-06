Held die agent te hulp schiet zelf doodgeschoten door politie

John Hurley (40), een burger die in de buurt aan het winkelen was, aarzelde geen moment toen hij een man een agent zag neerschieten in Arvada, in de Amerikaanse staat Colorado. Hij waarschuwde iedereen om zich in veiligheid te stellen, trok zijn eigen pistool en schoot daarna de copkiller eigenhandig neer. Die had in een afscheidsbrief geschreven dat hij zo veel mogelijk agenten zou afmaken.

Nadat Hurley de verdachte had uitgeschakeld, nam hij direct het wapen van de schutter af. Op dat moment arriveerde de politieversterking. Die dachten dat Hurley de verdachte was die net hun collega en schijnbaar ook nog een ander slachtoffer had neergeschoten. Een agent aarzelde niet en opende het vuur op Hurley.

’Samaritaan’

„Wat daarna gebeurde is even tragisch”, zegt politiechef Link Strate in een video om uitleg te geven aan het publiek. De politie noemt Hurley een held en „een goede samaritaan”, iemand die door zijn moed veel erger heeft voorkomen. De politie krijgt op sociale media veel kritiek te verduren voor het optreden.

De familie van Hurley gaf vrijdagavond een verklaring waarin ze zeiden dat ze dankbaar waren voor de steun van de stad en de politie. Ze wachten naar eigen zeggen op het resultaat van het onderzoek naar de schietpartij om eventueel een klacht in te dienen tegen de politie in Colorado. Zeker is dat een agent die Hurley doodschoot met administratief verlof is, wat als standaardprotocol wordt beschouwd.

Intussen is een crowdfundingsactie opgestart voor de nabestaanden van Hurley. In geen tijd staat de teller al op 50.000 dollar.