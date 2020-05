Vrouw ontdekt dat iemand anders naast echtgenoot is begraven

Het gezin kwam erachter doordat zoon Surik een foto van het graf op Snapchat voorbij zag komen. „Dit terwijl we begin april van de stad Eeklo de bevestiging kregen dat de reservering van het dubbelgraf voor mijn ouders, waarop een mooie grafsteen zal komen, voor een periode van 25 jaar in orde was. De factuur werd netjes betaald”, zo vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

Tijdens een gesprek met burgemeester Luc Van de Velde en wethouder Ann Van den Driessche bleek inderdaad dat er iemand naast Norayr begraven was. „Ze lieten ons toen ook weten dat het lichaam van de persoon die op de foute locatie begraven werd, vrijdagmorgen om 9 uur verplaatst zou worden.”

De fout van de gemeente valt het gezin zwaar. „Ook voor de andere familie is dit heel erg. Ik zie het als mijn maatschappelijke plicht om dit aan te klagen, want dit wensen we echt niemand toe.”

Volgens de wethouders is er sprake van een menselijke fout. „Niemand deed dit met opzet.”