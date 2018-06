VS raden reis naar drie landen West-Afrika af

Verder liet Frieden weten dat de CDC 50 experts naar het westen van Afrika stuurt om te helpen bij het bestrijden van ebola. Een daar al werkzame Amerikaanse arts is bij zijn werk in Liberia besmet geraakt. Zijn gezondheid was donderdag verslechterd. Ook een Amerikaanse vrouwelijke missionaris is besmet.

Dagelijks tijdens de lunch het laatste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik