Twee keer levenslange cel voor liquidatiebende

Drie andere verdachten van de liquidatiebende kregen voor hun rol bij de moorden gevangenisstraffen opgelegd van 15, 9 en 7 jaar. Alle liquidaties en pogingen daartoe vloeien volgens de rechtbank voort uit een drugsconflict dat begon in 2012.

Omar L. wordt door de rechtbank gezien als de opdrachtgever voor de moorden op Eaneas Lomp in november 2015 in Krommenie en op Chahid Yakhlaf in december van dat jaar in Kerkdriel. Bij die laatste aanslag raakten de broer van Yakhlaf en een derde inzittende zwaargewond. Volgens de rechtbank was het „puur geluk” dat er niet meer dodelijke slachtoffers vielen. Hicham M. was steeds bij de uitvoering van die liquidaties betrokken. Zowel Omar L. als Hicham M. kregen levenslang.

Tegen Mohamed H. eiste het Openbaar Ministerie eerder ook levenslang. Hij kreeg van de rechtbank dertig jaar, omdat hij alleen bij de schietpartij in Kerkdriel betrokken was.

Daniël M. kreeg 15 jaar cel. Hij was bevriend met Eaneas Lomp, en lokte hem in de val. Volgens de rechtbank plaatste hij Lomp „letterlijk voor de loop van het automatisch geweer dat hem doodde.” Hicham M. en Nabil Amzieb waren de schutters. Amzieb overleed zelf in 2016. Zijn hoofd werd neergezet voor een waterpijpcafé in Amsterdam Zuid.

Don Victor M. en Frans H. waren de aanslagplegers behulpzaam met het leveren van auto’s, wapens en informatie over de doelwitten.

De aanslagen waren extreem gewelddadig. „Er werd letterlijk met kogels gesproeid”, aldus de rechtbank. „De opsporing vereist een enorme inzet van politie en justitie. Desondanks lijkt er geen einde aan te komen.”

Justitie kwam de verdachten op het spoor via ontsleutelde berichten die de verdachten met elkaar uitwisselden via zogenoemde Pretty Good Privacy telefoons.