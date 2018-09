Wat te doen als zus bankrekening van moeder plundert?  

Dank voor uw vraag. Dit is een vervelende situatie die op grond van de huidige jurisprudentie lastig (achteraf) op te lossen is. Er wordt namelijk door de rechters van uit gegaan dat uw moeder (als volmachtgever voor de bankzaken) uw zuster (als gevolmachtigde) regelmatig om rekening en verantwoording vraagt.

Als na het overlijden van uw moeder blijkt dat zij nooit daarom gevraagd heeft, dan accepteren de rechters dat. Als erfgenaam heeft u dan weinig 'poten om op te staan'.

Soms wordt er echter een uitzondering gemaakt als blijkt dat de volmachtgever niet (meer) in staat was om zelf om de rekening en verantwoording te vragen. Maar dan gaat het doorgaans alleen over een korte periode voorafgaand aan het overlijden en moet er sprake zijn van dementie of coma of dergelijke.

Wat u in uw situatie nu zou kunnen ondernemen, is het aanvragen van een bewind over het vermogen van uw moeder. De rechter zal dan moeten beoordelen of uw moeder zelf nog in staat is haar geldzaken te regelen.

Als u aannemelijk kunt maken dat uw moeder dat niet kan (omdat ze alles klakkeloos overlaat aan uw zuster), dan kan dat een reden zijn om een bewindvoerder aan te stellen.

Het risico is natuurlijk wel dat uw moeder aan de rechter vertelt dat zij wel degelijk de handelingen van uw zuster controleert. In dat geval zal de rechter misschien wel doorvragen, maar als zij concrete voorbeelden geeft hoe zij de controle uitvoert, dan staat u met lege handen.

Ik raad u aan om eens te bellen met de rechtbank en te overleggen of men daar nog andere oplossingen ziet.