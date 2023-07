PvdA Amsterdam wil boetes inkomensafhankelijk maken

Het huidige boetesysteem leidt tot ongelijkheid. Dat betoogde hoogleraar Giuseppe Dari-Mattiacci (Universiteit van Amsterdam) eerder deze week in Het Parool. PvdA-fractievoorzitter Lian Heinhuis is het ermee eens. Zij stelt het college voor om ongelijke boetes in te voeren.

„Voor de een is de boete te laag om het ‘te voelen’, terwijl de boete voor de ander financieel ontwrichtend kan werken”, vindt Heinhuis. Iemand die rijk is koopt zijn bon voor te hard rijden gewoon af, terwijl minima er langdurig last van kunnen hebben. Bijvoorbeeld doordat er ook nog aanmaningskosten bovenop komen.

Albanië

Nederland zou samen met Albanië (niet bepaald een gidsland) een van de laatste landen zijn waar géén ongelijke boetes zijn. De meeste bonnen worden landelijk bepaald, een omslag zou in Den Haag moeten plaatsvinden. Maar Heinhuis ziet ook mogelijkheden in Amsterdam.

Tekst gaat verder onder de foto.

Ⓒ ANP / Peter Hilz

„Er zijn ook boetes, zoals voor het verkeerd buitenzetten van het vuilnis of voor het overtreden van een alcoholverbod of blowverbod, die de gemeente zelf oplegt of waarvan de gemeente de hoogte bepaalt”, zegt zij. „De fractie van de PvdA is van mening dat ongelijke boetes eerlijker zijn, minder voor onnodige financiële problemen zal zorgen en bovendien meer effect zullen hebben.”

Heinhuis polst met schriftelijke vragen de bereidheid van het college. Het is nog de vraag welke boetes nog meer in aanmerking zouden komen en of de gemeente ook zelf bepaalt hoe hoog die zijn.