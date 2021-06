Forse knal in Enschede: schade aan meerdere panden en ruiten aan diggelen

Het is nog niet duidelijk wat de ontploffing heeft veroorzaakt. De omgeving is afgezet met linten.

Omwonenden werden rond 03.00 uur opgeschrikt door de harde knal op de hoek van de Zuiderhagen en Op de Wal. Op sociale media reageren meerdere mensen die ook zeggen te zijn opgeschrikt door de explosie.

De politie heeft ter plekke onderzoek gedaan en is op zoek naar getuigen of camerabeelden die meer kunnen vertellen over wat er is gebeurd.

Tips of beelden? We komen graag met u in contact via onze WhatsApp-tiplijn, 0613650952.