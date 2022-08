Man rijdt in op agent en raakt rijbewijs kwijt

De man reed zaterdagnacht op de Neude in het centrum van Utrecht toen hij al toeterend en schreeuwend over het plein reed. De politie zag al snel dat hij beschonken was, meldt RTV Utrecht.

Het lukte de politie niet zo makkelijk om hem aan te houden. De man reed in op een agent, botste tegen een politiefiets waarna hij probeerde door te rijden. Uiteindelijk wisten agenten hem hardhandig van zijn scooter te trekken.

Op het politiebureau moest hij een blaastest afnemen; hij had een stuk meer gedronken dan is toegestaan. Zijn rijbewijs is ingenomen en omdat hij zich verzette bij zijn aanhouding is een proces-verbaal opgemaakt.