Kamervoorzitter Arib sprak koning over situatie formatie

Volgens een woordvoerder van Arib informeert de voorzitter de koning „regelmatig.” Dat gebeurde vorige maand ook al enkele dagen na de verkiezingen.

Het staatshoofd speelt sinds sinds 2012 geen grote rol meer bij de kabinetsformatie, terwijl het daarvoor de informateur benoemde. Maar de Kamer heeft ook de eerste fase naar zich toegetrokken door zelf verkenners aan te stellen die met alle lijsttrekkers spreken.

Bekijk ook: Ollongren emotioneel in debat

Na de grandioos misgelopen verkenning van de afgelopen twee weken, gingen er donderdag in de Kamer alweer stemmen op om de koning toch weer bij de formatie te betrekken. CU-leider Gert-Jan Segers zei bijvoorbeeld: „Zouden we niet gediend zijn bij een hernieuwde rol van de koning in dit proces? Als er iemand garant staat voor discretie en afstand, dan is dat de koning. We hebben er al enige jaren ervaring mee opgedaan en ik kan me geen ongemak herinneren zoals we dat vandaag hebben.”

Bekijk ook: Rutte wil ondanks vertrouwenscrisis door als premier

Ook SGP-leider Kees van der Staaij pleit voor een terugkeer van de koning en kwam samen met Segers met een motie om in de toekomst een ’externe partij’ de eerste stappen in de kabinetsformatie te laten zetten. Daarbij vragen de Kamerleden om een ’mogelijke rol’ voor het staatshoofd ’uitdrukkelijk mee te nemen’. Dat plan kan rekenen op ruime steun van de Kamer, ook omdat D66 en Volt per ongeluk voor stemden.