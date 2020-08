Personal trainer met dood bedreigd na weigeren dikke werknemers

Ⓒ INSTAGRAM SAMANTHA JARDLEY

Een Britse personal trainer wordt met de dood bedreigd nadat ze in een tv-show openlijk toegaf geen dikke mensen aan te nemen. Samantha Yardley deed in het programma This Morning uit de doeken dat ze potentiële werknemers zou beoordelen op hun kledingmaat. Dat leidde tot een golf van verontwaardiging en gewelddadige verwensingen.