Randstad ziet geleidelijk herstel aanhouden

Randstad meldde donderdag een omzet van 4,3 miljard euro over het tweede kwartaal. Dat was 4 procent meer dan een jaar eerder. Het bedrijfsresultaat (ebita) steeg met 22 procent tot 173 miljoen euro. De nettowinst verbeterde met 49 procent, tot 94 miljoen euro.

's Werelds op een na grootste uitzendconcern ziet voorlopig geen versnelling van de groei, maar verwacht dat het geleidelijke herstel doorzet. Voorlopig vindt de sterkste verbetering plaats in de Verenigde Staten. In Europa zette het herstel over het algemeen ook door, behalve in Frankrijk en Duitsland, waar de ontwikkelingen volgens Randstad voorlopig wat achterblijven.

Frankrijk

Mede dankzij de groei in juni stabiliseerde de omzet in Nederland op het niveau van een jaar eerder. Daarbij toonde ook het onderdeel voor hoogopgeleide professionals Yacht voor het eerst sinds 2008 weer een beperkte groei.

In Frankrijk, na de VS de grootste markt van Randstad, ging de omzet verder omlaag. Dit komt deels door de zwakke economische ontwikkelingen in dat land, maar ook omdat het bedrijf selectiever is geworden bij het aannemen van opdrachten. Mede daardoor nam de winstgevendheid in Frankrijk wel toe.

Randstad kondigde ook aan zijn bestaande kredietfaciliteit van 1,4 miljard euro te hebben vergroot tot 1,8 miljard euro. De looptijd werd daarbij verlengd tot medio 2019. Financieel directeur Robert Jan van de Kraats liet weten dat dit besluit samenhangt met de gunstige omstandigheden op de financiële markten, waardoor Randstad goedkoop geld kan lenen. ,,Het is een geheel opportunistisch besluit, er staat op het gebied van overnames niets significants op het programma'', aldus de bestuurder.