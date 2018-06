NAVO en Rusland overleggen in Brussel

De militaire alliantie schortte het politieke overleg op in 2014 vanwege de inlijving van de Krim door Rusland, maar sinds vorig jaar april werd er weer enkele keren gepraat. Het ligt voor de hand dat nu met de Russen wordt gesproken over onder meer de conflicten in Oekraïne en Syrië.

Het overleg vindt plaats een dag voor de ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO-landen vergaderen op het NAVO-hoofdkwartier in Brussel. Dat is een week vervroegd in verband met de agenda van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson.