Broer Donald Trump opgenomen in het ziekenhuis

Wat de reden van de ziekenhuisopname is, is onduidelijk, maar volgens ABC is hij „erg ziek.” De perschef van het Witte Huis, Kayleigh McEnany, heeft bevestigd dat Robert Trump in het ziekenhuis ligt om eraan toe te voegen dat de president en zijn broer „een erg goede band hebben.” Trump zou volgens haar zelf later met meer nieuws over de situatie komen. De verwachting is dat Donald vrijdag bij zijn broer op ziekenbezoek zal gaan.

In juni werd Robert al eens meer dan een week opgenomen in het Mount Sinai-ziekenhuis in New York. Ook toen was niet duidelijk waarom dat was.

Zakenman Robert heeft zich tijdens het presidentschap van zijn broer grotendeels op de achtergrond gehouden. Wel zei hij eerder dat hij Donald voor „duizend procent” steunt. Robert stapte ook tevergeefs naar de rechter om de publicatie te voorkomen van een kritisch boek van hun nicht Mary Trump.