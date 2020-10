Man denkt dat hij koning is, dringt paleis van Versailles binnen

Die vond de zelf verklaarde monarch in het pand en hield hem aan. Hij was over hekken geklommen en had een raam ingeslagen. Volgens de politie had hij binnen geen schade aangericht, aldus Franse media.

De laatste keer dat een Franse koning uit het paleis is gehaald was in oktober 1789. Een woedende menigte drong het pand binnen en dwong de vorst (Lodewijk XVI) en zijn gezin het paleis te verlaten en naar Parijs te gaan. Er heeft sindsdien nooit meer een koning gewoond.