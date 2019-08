Boris Johnson wil nieuwe Brexit-onderhandelingen

„De politieke realiteit is veranderd” sinds november 2018, toen het Brexit-akkoord is gesloten tussen de voormalige Britse premier Theresa May en de EU, schrijft Steve Barclay, brexitminister onder Boris Johnson, in de krant Mail on Sunday. „Sinds het akkoord werd gesloten, is 61 procent van de leden in het Europese parlement vervangen. Die ingrijpende verandering illustreert de noodzaak van een nieuwe aanpak”, klinkt het.

Michel Barnier, die de Brexit-gesprekken voor Europa leidt, „moet de Europese leiders aansporen om te kwestie te onderzoeken als zij ook een overeenkomst willen, zodat ze een manier kinnen vinden om tot een akkoord met het Verenigd Koninkrijk te komen”, aldus Barclay. Johnson, die May eind juli opvolgde, stelt dat hij op 31 oktober de Europese Unie wil verlaten, met of zonder akkoord met Europa. De EU heeft altijd geweigerd om opnieuw rond de onderhandelingstafel te gaan zitten.