LIVE | Burgemeesters: kom in april met concreet openingsplan

Veiligheidsberaad rekent op concreet openingsplan over twee weken

Het Veiligheidsberaad van de 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio rekent erop dat er over twee weken een concreet plan is voor de heropening van de maatschappij. De burgemeesters willen dat er dan een routekaart is met betrouwbare informatie over versoepelingen. „We hebben niks aan een routekaart die bij een tegenvaller weer aangepast moet worden. Het moet nu helder zijn”, aldus Hubert Bruls, voorzitter van het beraad en burgemeester van Nijmegen.

Het Veiligheidsberaad had kritiek op de routekaart voor versoepelingen die het kabinet begin deze maand presenteerde. De burgemeesters hebben veel aanpassingen bedacht, waarbij meer rekening is gehouden met de sociale en maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. Het alternatieve plan wordt deze weken met onder anderen justitieminister Ferd Grapperhaus en coronaminister Hugo de Jonge besproken. Waarschijnlijk schuiven minister-president Mark Rutte en nog enkele bewindslieden volgende week aan bij het beraad.

De burgemeesters zijn optimistisch over het tempo waarmee gevaccineerd wordt. Volgens hen zijn de vaccinaties nu goed op gang gekomen. „De prognose is uitstekend en nu moeten we het tempo erin houden. De vaccinatiegraad in het land moet nu echt een grote rol gaan spelen in beslissingen over lockdownmaatregelen”, vindt Bruls.

19.00 - Niet-mobiele thuiswonenden vanaf volgende week gevaccineerd

Huisartsen gaan vanaf volgende week mensen vaccineren die thuis wonen, maar niet mobiel genoeg zijn om naar een vaccinatielocatie te komen. Dat gebeurt aan huis met het vaccin van AstraZeneca, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het gaat in totaal om zo’n 70.000 mensen. „Dit zijn bijvoorbeeld ouderen die niet naar een vaccinatielocatie kunnen worden vervoerd”, aldus het RIVM. Ook mensen uit de „medisch hoog-risicogroep” met een neurologische aandoening en ademhalingsproblemen komen in aanmerking. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen met ALS of de ziekte van Duchenne.

18.30 - Eerste prik beschermt 80 procent bij Pfizer/BioNTech en Moderna

Wanneer iemand een enkele prik van de coronavaccins van Pfizer/BioNTech of Moderna krijgt, daalt de kans op besmetting met het coronavirus al met 80 procent. De tweede inenting verhoogt de bescherming naar 90 procent. Dat concludeert de Amerikaanse versie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De Centers for Disease Control and Prevention (CDC) hebben het effect van de vaccins op 3950 proefpersonen bestudeerd.

Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, pleit ervoor in Nederland de tweede prik verder uit te stellen. De eerste prik is genoeg om het aantal ziekenhuisopnames te laten dalen. Als mensen later hun tweede prik krijgen, kunnen de vrijkomende doses worden gebruikt om anderen hun eerste inenting te geven, zodat ook zij bescherming tegen het coronavirus opbouwen. De meeste vaccins moeten twee keer worden toegediend, met een paar weken tussen de eerste en de tweede prik.

De vaccins van Pfizer/BioNTech en van Moderna werken op dezelfde, nieuwe manier. Ze gebruiken de genetische code van de uitsteeksels van het coronavirus, de zogeheten messenger-RNA (mRNA). Die code zit in kleine vetbolletjes, die worden geïnjecteerd. Sommige cellen gaan door de instructies van de genetische code zelf het eiwit van de uitsteeksels produceren, waarna het afweersysteem antilichamen aanmaakt en de indringer later herkent, is de gedachte.

18.00 - Koopmans en Gommers ontvangen Machiavelliprijs

Hoogleraar virologie Marion Koopmans en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care Diederik Gommers hebben maandag in Den Haag de Machiavelliprijs voor communicatie gekregen.

De laureaten ontvingen de prijs vanwege „hun niet-aflatende inzet om de wetenschap over het coronavirus toegankelijk te maken voor een breed publiek”, zei de jury eerder al. „Enthousiast en onvermoeibaar weten zij keer op keer feiten en fabels over het virus te onderscheiden in een begrijpelijke taal”, aldus het college.

Voorzitter Marja Wagenaar van de Machiavellistichting noemde de prijswinnaars maandag een „houvast voor veel mensen die door de bomen het bos niet meer zien” en kenschetste ze als „open, eerlijk en hartverwarmend.” Ze noemde Koopmans ook „onbevreesd”’, wegens haar houding ondanks de „minder plezierige reacties en dat is een understatement.”

Koopmans was stil van de prijs, zei ze. Gommers vond het een „ongelofelijke eer, het voelt echt goed.”

Het is de 32ste keer dat de prijs is uitgereikt. Vorig jaar won journalistiek collectief Bellingcat de onderscheiding.

13.00 - ’Happy Monday’ in Engeland: lockdown verder versoepeld

Engeland heeft maandag een grote stap gezet bij het versoepelen van de lockdown. Engelsen hebben geen geldige reden meer nodig om hun huis te verlaten. Sommige media spreken over een ’Happy Monday’ (blije maandag).

Het Verenigd Koninkrijk behoort tot de landen die het zwaarst zijn getroffen door de pandemie. Het land heeft met ruim 126.000 sterfgevallen het hoogste dodental van Europa gemeld, maar is daar inmiddels ook koploper op vaccinatiegebied. Ruim 30 miljoen Britten hebben al een eerste dosis van een coronavaccin gehad.

Die vaccinatiecampagne lijkt effect te hebben. In de hoofdstad Londen zijn zondag voor het eerst sinds 14 september geen nieuwe sterfgevallen gemeld, bericht Sky News. Een lokale arts waarschuwde dat mensen zich niet te vroeg rijk moeten rekenen. „We zaten voor afgelopen herfst in dezelfde situatie. Daarna steeg het aantal besmettingen en doden weer in de winter.”

De Britse regering durft het nu aan om geleidelijk de lockdown te versoepelen in Engeland. Daar mogen mensen nu weer buiten afspreken in groepjes van maximaal zes mensen of een onbeperkt aantal personen uit twee huishoudens. Ook mogen sportlocaties in de buitenlucht weer open, zoals tennis- en golfbanen.

Veel Britten maakten dankbaar gebruik van de versoepeling van die maatregelen. Zij kunnen in sommige gevallen voor het eerst in maanden weer afspreken met familie en vrienden. Op een golfbaan bij Derby verzamelden zich een minuut na middernacht al spelers om een balletje te slaan.

Sommige ingrijpende maatregelen blijven nog wel van kracht. Zo mogen Engelsen binnenshuis nog geen gasten ontvangen, al zijn daarop wel uitzonderingen mogelijk. Het plan voor de versoepeling van de lockdown bestaat uit meerdere stappen. Die hebben alleen betrekking op Engeland. Schotland, Wales en Noord-Ierland gaan over hun eigen planning.

Bij de volgende stap in het versoepelingsplan gaan alle winkels weer open. Horecabedrijven mogen dan weer klanten bedienen in de buitenruimte. De exacte datum staat nog niet vast, maar het gaat naar verwachting niet voor 12 april gebeuren. De laatste stap is het opheffen van alle beperkingen op sociale contacten. Dat zou na 21 juni kunnen gebeuren.

11.35 - In week tijd 6423 boetes voor avondklok uitgeschreven

De politie heeft vorige week 6423 mensen beboet voor het overtreden van de avondklok. Dat zijn er ruim 500 meer dan de week ervoor, toen de politie 5906 avondklokboetes uitschreef. De politie beëindigde afgelopen weekend vijftig illegale feesten.

Het aantal boetes voor het overtreden van het verbod op groepsvorming is afgelopen week gedaald van 159 naar 140. Het aantal waarschuwingen dat de politie uitdeelde aan mensen die de coronamaatregelen negeerden is vergelijkbaar met eerdere cijfers. Vorige week kregen 204 mensen een waarschuwing, de week ervoor 217.

De avondklok gaat vanaf woensdag in om 22.00 uur in plaats van 21.00 uur. De eindtijd blijft 04.30 uur.

11.25 - ’WHO rapport: virus naar mens vermoedelijk via twee diersoorten’

De WHO-experts die het ontstaan van het coronavirus in China hebben onderzocht, vinden het waarschijnlijk dat het virus van een vleermuis naar een ander dier en vandaar naar de mens is overgegaan. Het is erg onwaarschijnlijk dat het in een laboratorium in Wuhan per ongeluk is overgesprongen. Dit staat in een WHO-rapport dat het Franse persbureau AFP heeft gezien.

De experts vinden dat ze in Wuhan niet voldoende vrij hebben kunnen werken en willen meer onderzoek doen. De Chinese autoriteiten hebben eind 2019 geprobeerd feiten over het opgedoken virus geheim te houden en hebben klokkenluiders aangepakt. Toen er een epidemie in Wuhan ontstond, werd gewezen naar een markt waar onder meer dieren werden verkocht. Sindsdien wordt aangenomen dat het virus van een vleermuis kwam en op de mens is overgegaan. De WHO-experts menen in hun rapport dat dit niet rechtstreeks is gebeurd, maar via een ander dier.

Ze betitelen dit als „de missende schakel” omdat niet bekend is om wat voor dier het zou gaan. Het team van WHO-deskundigen is afgelopen maand teruggekeerd na onderzoek in China. Daar is nog geen onderzoeksrapport over gepubliceerd. Op hun persconferentie na afloop van het bezoek aan China zeiden ze 9 februari al dat ze samen met hun Chinese collega’s nog geen duidelijke conclusies konden trekken. Ze zeiden te werken aan hypotheses en de inschatting van de waarschijnlijkheid van die veronderstellingen.

Zo is het in de ogen van de onderzoekers ook mogelijk dat het virus wél van vleermuis op mens is overgegaan en het is ook niet helemaal uit te sluiten dat het virus wél uit het Chinese onderzoekslaboratorium in Wuhan komt. Het is ook mogelijk dat het virus bij de mens terechtgekomen is via bevroren vlees, omdat het virus in de vrieskou overleeft. De Chinese autoriteiten hechten veel waarde aan deze ’diepvriestheorie’.

De WHO wordt er al sinds de uitbraak van het virus in Wuhan van beschuldigd niet onder ogen te willen zien dat de Chinese autoriteiten nog steeds geen openheid van zaken geven. Volgens de chef van de mensenrechtenorganisatie HRW wil de WHO niets kritisch over China zeggen, zoals bijvoorbeeld de eerdere pogingen geheim te houden dat het virus van mens op mens overgaat of over het ontbreken van veel belangrijke informatie uit de beginperiode van het virus in de regio Wuhan.

10.48 - België staakt, maar geen gevolgen voor vaccintransport

Veel Belgische bussen, metro’s, trams en treinen staan maandag stil. Ook veel grote bedrijven en supermarkten draaien hooguit op halve kracht. De vakbonden staken om loonsverhoging af te dwingen.

De werkgevers zeggen zich de komende jaren niet meer dan 0,4 procent opslag te kunnen veroorloven. Maar daarmee nemen de bonden geen genoegen. Veel bedrijven hebben het in de coronacrisis zwaar, geven ze toe, maar er zijn er ook genoeg die er juist van profiteren. De pakketbezorgers en de supermarkten bijvoorbeeld.

De fabrieken van bijvoorbeeld Audi en Volvo liggen maandag plat. De treinen rijden een beperkte dienstregeling. Maar het treinverkeer van en naar bijvoorbeeld Nederland zou weinig hinder moeten ondervinden.

Ook bij de vrachtafdeling van Brussels Airport in Zaventem, een belangrijke spil in de distributie van coronavaccins, wordt actie gevoerd. Maar „we gaan uiteraard geen transporten van vaccins blokkeren”, zegt een vakbondsleider.

7.00 - Farmaceuten willen plek in OMT

De farmaceutische sector wil een stoel in het het Outbreak Management Team (OMT). Marc Kaptein, medisch directeur van Pfizer Nederland en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Farmaceutische Geneeskunde (NVFG), zegt tegen het AD dat toekomstige pandemieën zo beter bestreden zouden kunnen worden. OMT-voorzitter Jaap van Dissel ziet weinig heil in het idee.

De NVFG-voorzitter benadrukt in het interview dat het gaat om deskundigen uit de sector en niet om mensen met commerciële functies. „Ik vind dat onze sector een sterkere stem verdient. We hebben zo veel kennis in huis. Natuurlijk hebben we financiële belangen, maar daar moet een mouw aan te passen zijn.”

Kaptein stelt dat farmaceuten in de coronacrisis hebben laten zien dat ze het vertrouwen van de samenleving waard zijn, door binnen een jaar te zorgen voor effectieve coronavaccins. Het zit hem dwars dat het kabinet tijdens de coronacrisis advies inwon bij „een hele spaghettikluwen” aan organisaties, maar dat de NVFG nergens bij werd betrokken. „Dat heeft sowieso geleid tot vertraging van de vaccinatiecampagne.”

De OMT-voorzitter, RIVM-baas Jaap van Dissel, zegt dat een plek in het team „niet een prijs is die je kunt winnen. Bovendien denk ik dat je moet oppassen om alles op de schop te gooien vanwege deze pandemie.” Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge merkt op dat de vaccinatiecampagne, waar de farmaceuten een belangrijke rol in spelen, niet de verantwoordelijkheid is van het OMT.

Kaptein blijft echter bij zijn standpunt. „Volgens mij is het OMT samengesteld uit het RIVM, experts en de voorzitters van beroepsverenigingen die een rol spelen bij de bestrijding van infectieziekten, zoals de huisartsen, de kinderartsen en de microbiologen. Daar zouden wij als NVFG ook bij kunnen horen.”

6.55 - Australische Brisbane gaat op slot

De Australische stad Brisbane gaat drie dagen in lockdown nadat er maandagochtend vier nieuwe lokale coronebesmettingen zijn vastgesteld, maakte de regering van de deelstaat Queensland bekend. De staat maakt zich zorgen dat de Britse variant van het coronavirus om zich heen grijpt in de stad, waar begin deze maand zeven gevallen van werden geconstateerd. Ook de nieuwe besmettingen zijn van de Britse variant.

De tijdelijke lockdown gaat maandag om 17.00 uur lokale tijd van kracht. Mensen mogen alleen het huis verlaten als ze essentieel werk moeten uitvoeren, om boodschappen te doen, zorgtaken uit te voeren of voor lichaamsbeweging. Scholen moeten hun deuren sluiten.

In de rest van de staat Queensland, waar meer dan 5 miljoen mensen wonen, moeten bewoners weer mondkapjes dragen in het openbaar en mogen thuis niet meer dan 30 personen bij elkaar komen. „We moeten dit nu doen om een langere lockdown te voorkomen”, aldus de premier van Queensland, Annastacia Palaszczuk.

6.45 - ’Fors minder Duitse coronabesmettingen gemeld

Het aantal nieuwe coronagevallen in Duitsland is fors lager dan een dag eerder. Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM, heeft maandagochtend 9.872 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Een dag eerder werden 17.176 nieuwe gevallen gemeld, tegenover ongeveer 20.472 op zaterdag.

n het afgelopen etmaal overleden nog eens 43 personen aan de gevolgen van Covid-19. Het coronavirus heeft in Duitsland nu zeker 75.931 levens geëist.

Duitsland heeft te maken met een forse heropleving van het coronavirus, voornamelijk aangedreven door de zogeheten Britse variant. De overheid in Berlijn en de leiders van de deelstaten zijn het echter in toenemende mate oneens over hoe de uitbraak moet worden ingedamd. De lockdown loopt in Duitsland in ieder geval tot 18 april, maar het besluit om het aantal sociale contacten rondom de paasdagen met maatregelen in te perken, werd woensdag door Merkel ingetrokken na een storm van kritiek.

Volgens de bondskanselier zijn meer beperkingen nodig om het coronavirus op tijd af te stoppen, bijvoorbeeld het verder inperken van het aantal toegestane contacten, het instellen van een avondklok en inzetten op thuiswerken

6.30 - Chili stelt verkiezingen uit

De Chileense president Sebastian Pinera heeft het congres gevraagd de verkiezing voor de conventie die de nieuwe grondwet moet opstellen uit te stellen tot mei. Dit vanwege de grote toename van het aantal coronabesmettingen. In april staan verkiezingen gepland voor een zogenoemde conventie bestaande uit 155 burgers, die de nieuwe grondwet zullen opstellen.

Chilenen kozen afgelopen oktober in grote meerderheid voor een nieuwe grondwet, die moet worden opgesteld door burgers. De huidige grondwet stamt nog uit de tijd van de militaire dictatuur van Augusto Pinochet, die van 1973 tot 1990 aan de macht was. In een referendum stemde zo’n 78 procent voor het veranderen van de grondwet.

In totaal is het coronavirus al bij ruim 977.000 Chilenen vastgesteld. De coronapandemie heeft al ruim 22.000 inwoners het leven gekost.