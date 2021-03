LIVE | Farmaceutische sector wil plek in het OMT

Lees hieronder het laatste nieuws:

7.00 - Farmaceuten willen plek in OMT

De farmaceutische sector wil een stoel in het het Outbreak Management Team (OMT). Marc Kaptein, medisch directeur van Pfizer Nederland en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Farmaceutische Geneeskunde (NVFG), zegt tegen het AD dat toekomstige pandemieën zo beter bestreden zouden kunnen worden. OMT-voorzitter Jaap van Dissel ziet weinig heil in het idee.

De NVFG-voorzitter benadrukt in het interview dat het gaat om deskundigen uit de sector en niet om mensen met commerciële functies. „Ik vind dat onze sector een sterkere stem verdient. We hebben zo veel kennis in huis. Natuurlijk hebben we financiële belangen, maar daar moet een mouw aan te passen zijn.”

Kaptein stelt dat farmaceuten in de coronacrisis hebben laten zien dat ze het vertrouwen van de samenleving waard zijn, door binnen een jaar te zorgen voor effectieve coronavaccins. Het zit hem dwars dat het kabinet tijdens de coronacrisis advies inwon bij „een hele spaghettikluwen” aan organisaties, maar dat de NVFG nergens bij werd betrokken. „Dat heeft sowieso geleid tot vertraging van de vaccinatiecampagne.”

De OMT-voorzitter, RIVM-baas Jaap van Dissel, zegt dat een plek in het team „niet een prijs is die je kunt winnen. Bovendien denk ik dat je moet oppassen om alles op de schop te gooien vanwege deze pandemie.” Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge merkt op dat de vaccinatiecampagne, waar de farmaceuten een belangrijke rol in spelen, niet de verantwoordelijkheid is van het OMT.

Kaptein blijft echter bij zijn standpunt. „Volgens mij is het OMT samengesteld uit het RIVM, experts en de voorzitters van beroepsverenigingen die een rol spelen bij de bestrijding van infectieziekten, zoals de huisartsen, de kinderartsen en de microbiologen. Daar zouden wij als NVFG ook bij kunnen horen.”

6.55 - Australische Brisbane gaat op slot

De Australische stad Brisbane gaat drie dagen in lockdown nadat er maandagochtend vier nieuwe lokale coronebesmettingen zijn vastgesteld, maakte de regering van de deelstaat Queensland bekend. De staat maakt zich zorgen dat de Britse variant van het coronavirus om zich heen grijpt in de stad, waar begin deze maand zeven gevallen van werden geconstateerd. Ook de nieuwe besmettingen zijn van de Britse variant.

De tijdelijke lockdown gaat maandag om 17.00 uur lokale tijd van kracht. Mensen mogen alleen het huis verlaten als ze essentieel werk moeten uitvoeren, om boodschappen te doen, zorgtaken uit te voeren of voor lichaamsbeweging. Scholen moeten hun deuren sluiten.

In de rest van de staat Queensland, waar meer dan 5 miljoen mensen wonen, moeten bewoners weer mondkapjes dragen in het openbaar en mogen thuis niet meer dan 30 personen bij elkaar komen. „We moeten dit nu doen om een langere lockdown te voorkomen”, aldus de premier van Queensland, Annastacia Palaszczuk.

6.45 - ’Fors minder Duitse coronabesmettingen gemeld

Het aantal nieuwe coronagevallen in Duitsland is fors lager dan een dag eerder. Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM, heeft maandagochtend 9.872 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Een dag eerder werden 17.176 nieuwe gevallen gemeld, tegenover ongeveer 20.472 op zaterdag.

n het afgelopen etmaal overleden nog eens 43 personen aan de gevolgen van Covid-19. Het coronavirus heeft in Duitsland nu zeker 75.931 levens geëist.

Duitsland heeft te maken met een forse heropleving van het coronavirus, voornamelijk aangedreven door de zogeheten Britse variant. De overheid in Berlijn en de leiders van de deelstaten zijn het echter in toenemende mate oneens over hoe de uitbraak moet worden ingedamd. De lockdown loopt in Duitsland in ieder geval tot 18 april, maar het besluit om het aantal sociale contacten rondom de paasdagen met maatregelen in te perken, werd woensdag door Merkel ingetrokken na een storm van kritiek.

Volgens de bondskanselier zijn meer beperkingen nodig om het coronavirus op tijd af te stoppen, bijvoorbeeld het verder inperken van het aantal toegestane contacten, het instellen van een avondklok en inzetten op thuiswerken

6.30 - Chili stelt verkiezingen uit

De Chileense president Sebastian Pinera heeft het congres gevraagd de verkiezing voor de conventie die de nieuwe grondwet moet opstellen uit te stellen tot mei. Dit vanwege de grote toename van het aantal coronabesmettingen. In april staan verkiezingen gepland voor een zogenoemde conventie bestaande uit 155 burgers, die de nieuwe grondwet zullen opstellen.

Chilenen kozen afgelopen oktober in grote meerderheid voor een nieuwe grondwet, die moet worden opgesteld door burgers. De huidige grondwet stamt nog uit de tijd van de militaire dictatuur van Augusto Pinochet, die van 1973 tot 1990 aan de macht was. In een referendum stemde zo’n 78 procent voor het veranderen van de grondwet.

In totaal is het coronavirus al bij ruim 977.000 Chilenen vastgesteld. De coronapandemie heeft al ruim 22.000 inwoners het leven gekost.