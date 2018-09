De Turkse vrouwen lachen de vice-premier uit!

In een interview riep de Turkse vice-premier Arinc dat vrouwen niet hard behoren te lachen in het openbaar, omdat dit onzedelijk zou zijn. Een reactie van Turkse vrouwen op deze nogal opmerkelijke uitspraak van Arinc kon natuurlijk niet uitblijven. Gelukkig is er social media en wordt de goede man hard uitgelachen... Of nee toegelachen bedoelen we natuurlijk. De Turkse dames krijgen steun van over de hele wereld. Tijd om mee te lachen...