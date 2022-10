Yvo T. voor Belgische rechter om doodschieten agent: ’Ik moet het gedaan hebben’

Premium Binnenland

Yvo T. wacht tribune vol uniformen tijdens start proces doodschieten Belgische agent Amaury Delrez

Het proces tegen de Nederlander Yvo T. (40), die in augustus 2018 de Belgische politieman Amaury Delrez (38) zou hebben doodgeschoten, gaat maandag van start bij het Assisenhof in Tongeren, net over de grens bij Maastricht.