Man woont in mensonterende omstandigheden in kelder Antwerpen: ’Daarom stonk het zo’

„Een tijd geleden zag ik iemand uit het keldergat naar buiten kruipen”, getuigt een buurvrouw van het bewuste pand. „Ik ging ervan uit dat het om een vandalenstreek ging omdat het pand er zo goed als onbewoond uitziet.” Ze schrikt wanneer ze hoort wat er zich vorige week heeft afgespeeld in de Provinciestraat.

Na een melding van een ongeruste buur controleerde de Antwerpse politie afgelopen week de kelder van het gebouw. Het wijkteam Centrum trof er een man aan die in een deel van de gemeenschappelijke kelderruimte bleek te leven.

Behoefte in plastic zak

Volgens ooggetuigen was de vloer bezaaid met afval. In de ruimte waren geen sanitaire voorzieningen, verwarming of stromend water. De bewoner getuigde dat hij zijn behoefte deed in een plastic zak, die hij vervolgens achterliet in een vuilnisbak op straat.

De kleine matras van de man lag tussen de elektriciteitskabels, zekeringen en open gasleidingen. Ondanks het feit dat de stopcontacten niet geaard waren, zat er toch een frituurpan aangesloten.

De Provinciestraat. Ⓒ Joris Herregods

De bewoner vertelde aan de politie dat hij huur betaalde, maar dat spreekt de eigenaar van het pand ten stelligste tegen. Hij beweert dat hij niet op de hoogte was dat er iemand in de kelder van het pand verbleef, laat staan huur betaalde. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen wie de waarheid spreekt.

Geurhinder

Hoe dan ook blijft het bijzonder merkwaardig dat de man naar eigen zeggen maandenlang in de kelder woonde, zonder dat er iemand aan de alarmbel trok. „Ik had al verschillende keren geklaagd bij de huisbaas over geurhinder”, zegt een van de bewoners.

„In de gang stonk het vaak verschrikkelijk, een mix van etensresten, sigaretten en urine. De huisbaas beweerde dat hij het probleem had aangepakt, maar de stank bleef. Nu pas weet ik waarom.”

De pandeigenaar heeft op bevel van de stad de kelder gedeeltelijk ontruimd en een nieuw slot op de voordeur geplaatst zodat niet iedereen zomaar binnen en buiten kan lopen. De bewoner verklaarde aan de politie dat hij in de kelder wou blijven wonen.

„We hebben hem geïnformeerd dat hij altijd terechtkan bij nachtopvang De Biekorf”, zegt Wouter Bruyns, woordvoerder van de Antwerpse politie.

Het stadsbestuur van de stad Antwerpen grijpt de gebeurtenis aan om alle inwoners nog eens te wijzen op de ernst van het probleem. „Huisjesmelkerij van dit niveau bestaat nog steeds”, stelt Lauranne Van Dongen, woordvoerder van burgemeester Bart De Wever (N-VA). „Merk je als bewoner iets verdacht, maak dan zeker melding, want dit soort mensonterende omstandigheden moet stoppen.”