D66 definitief grootste partij in Amsterdam

D66 kreeg in Amsterdam net geen 100.000 stemmen. De teller eindige op 99.649. Dat komt neer op 22,7 procent van de stemmen. De VVD komt op de tweede plek met 12,6 procent, gevolgd door GroenLinks met 10,2 procent.

De opkomst bij de Tweede Kamerverkiezingen in Amsterdam was 75,7 procent.

D66 won terrein ten opzichte van de Tweede Kamerverkiezingen van 2017. Toen had de partij in de hoofdstad 18,8 procent van de stemmen gekregen. VVD en GroenLinks leverden juist wat in.

PvdA (7,5 procent), Partij voor de Dieren (7 procent) en DENK (6,7 procent) volgden als vierde, vijfde en zesde partij in de gemeente. Nieuwkomer Volt kreeg 5,9 procent van de stemmen en BIJ1 5,8 procent.

Gemeente Den Haag

Den Haag is de enige gemeente die de uitslag nog bekend moet maken. Dat gebeurt dinsdag. Den Haag brengt dan ook naar buiten hoe Nederlanders vanuit het buitenland hebben gestemd. Zij konden stemmen door het biljet per brief naar het stadhuis in Den Haag te sturen. Na die twee uitslagen kan de Verkiezingsdienst van het ANP een definitieve prognose maken. De Kiesraad stelt vrijdag de officiële uitslag vast.

