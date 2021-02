'Deze corona-uitspraken Mark Rutte wekken irritatie’

Luister de nieuwe aflevering van de podcast Afhameren met Wouter de Winther hier, hieronder of via alle bekende podcast apps, zoals Spotify en Apple Podcasts.

De uitglijder van de schaatsende CDA-lijsttrekker Wopke Hoekstra komt uiteraard aan bod. Hoekstra noemt het zelf ‘stom’. De Winther: ,,Het is wel tragisch dat het juist hem overkomt. Hij probeerde binnen het kabinet altijd te kijken of er meer kon. Wel opvallend dat het weer een CDA’er is. Want eerder gebeurde zoiets met Ferd Grapperhaus en ook Ank Bijleveld.’’ De Winther haalt meerdere campagne-blunders aan. Denk aan Jan Peter Balkenende op zijn skateboard. ,,Balkenende was op de Fuck Drugs tour. Die brave premier werd ineens met schuttingwoorden uitgedost om duidelijk te maken dat CDA tegen drugs is.’’

Dan naar Lilianne Ploumen. In de Telegraaf staat zaterdag een interview met PvdA-lijsttrekker. De Winther sprak haar uitgebreid en constateert: ,,Het is allemaal nog een beetje weifelend. Ze moeten bij de PvdA nog uit de startblokken schieten in deze verkiezingscampagne.’’

Natuurlijk gaat het in Afhameren ook over de coronamaatregelen van het inmiddels demissionaire kabinet. Opmerkelijk was dat premier Mark Rutte aangaf dat hij weinig ruimte ziet voor versoepelingen. ,,Dat was wel heel opmerkelijk dat hij dat al zei,’’ stelt De Winther, ,,en dat wekt intern ook irritatie.’’ De persconferentie is aanstaande dinsdag. Dan gaat het kortweg over wat we in maart wel en niet kunnen in deze coronacrisis.