Aanhouding nadat auto hek bij Downing Street 10 ramt

Ⓒ ANP / Alamy Limited

LONDEN - Een automobilist is in Londen tegen het hek gereden bij de ambtswoning van de Britse premier Rishi Sunak op Downing Street 10. Volgens de politie vielen er geen gewonden. De bestuurder van de auto is aangehouden voor gevaarlijk rijgedrag en vernieling.