Syriëgangster (26) aangehouden op Schiphol

De vrouw uit Den Haag reisde in 2013 af naar het grondgebeid van de Islamitische Staat. Ze liet een afscheidsbrief achter waarin ze dat ook schreef. Justitie in Nederland vaardigde in 2016 een internationaal arrestatiebevel voor de vrouw uit. Op 22 december 2019 werd de vrouw aangehouden in Turkije toen zij met haar man en drie minderjarige kinderen illegaal de grens probeerde over te steken vanuit Syrië.

Onder begeleiding van de marechaussee is de vrouw met haar kinderen terug naar Nederland gevlogen. De kinderen zijn door de Raad voor de Kinderbescherming ondergebracht op een veilige plek. De vrouw is voor twee weken in bewaring gesteld.