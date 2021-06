Doodsoorzaak Sarah Everard (33) vastgesteld

Na de verdwijning van Sarah begon een grote zoektocht. Op bewakingsbeelden was de marketingmedewerker kort voor haar verdwijning nog te zien. Haar lichaam werd een week later gevonden in een bos in de regio Kent. De moordzaak zorgde voor een grote schok in Londen toen bleek dat de 48-jarige politieman Wayne Couzens, afkomstig uit Deal (Kent), was opgepakt op verdenking van kidnap en moord. De verdachte komt naar verwachting in oktober voor het eerst voor de rechter.

Na de dood van Everard kwam de politie vanuit meerdere politieke richtingen onder vuur te liggen vanwege het harde optreden bij een wake voor de vrouw, waarbij volgens de politie de afstandsregels niet werden nageleefd.