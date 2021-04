Eigen artsen roepen Navalny op: stop met hongerstaking

In een oproep vragen de artsen, onder wie een cardioloog, de 44-jarige Navalny zo snel mogelijk zijn actie te beëindigen „om uw leven en gezondheid te behouden.”

Woensdag waren er in tientallen steden in Rusland verboden betogingen van Navalny-aanhangers die hun steun betuigden aan de bekende tegenstander van president Poetin. De politie zou zeker bijna 1500 personen hebben opgepakt, onder wie ook journalisten.

De Russische autoriteiten hebben belangrijke medewerkers van oppositieleider Aleksej Navalny opgepakt in de aanloop naar de geplande protesten van woensdag. Het gaat volgens betrokkenen onder meer om woordvoerster Kira Jarmisj en advocate Ljoebov Sobol.

De politie heeft volgens waarnemingsgroep OVD-Info in zeker 20 steden invallen gedaan of activisten aangehouden. Agenten doorzochten onder meer de kantoren van Navalny in Sint-Petersburg, de tweede stad van het land. Agenten haalden advocate Sobol naar verluidt uit een taxi. Woordvoerster Jarmisj meldde haar aanhouding op Twitter.

De politie heeft gewaarschuwd dat ook de geplande protestacties van woensdag illegaal zijn. Aanhangers van Navalny gingen in januari en februari ook al massaal de straat op, toen om te protesteren tegen zijn aanhouding. Dat leidde destijds tot de arrestatie van meer dan 10.000 mensen.

Vervolging

Navalny zit vast omdat hij zich niet heeft gehouden aan de voorwaarden van een voorwaardelijke straf. Die was hem opgelegd vanwege verduistering, een uitspraak die volgens hem politiek gemotiveerd was. Hij hoefde aanvankelijk niet de gevangenis in, maar moest zich wel regelmatig melden bij de autoriteiten.

Dat laatste lukte vorig jaar niet meer. Hij was toen in eigen land vergiftigd met een zenuwgif en herstelde maandenlang in Duitsland. De Russische autoriteiten arresteerden hem toen hij begin dit jaar in Moskou van het vliegtuig stapte. Dat leidde naast straatprotesten ook tot veel internationale kritiek.