Rapport toont aan: Marc Dutroux nog steeds een psychopaat

Volgens Sudpresse telt het rapport ongeveer 50 pagina’s. Psychiaters Pierre Oswald, Samuel Leistedt en Johan Kalonji bezochten Dutroux meerdere keren in de gevangenis van Nijvel. Zij voerden daar gesprekken met hem en lieten hem testen doen om zijn persoonlijkheid te beoordelen.

Bekijk ook: Dutroux psychisch onderzocht voor vervroegde vrijlating

Uit het rapport blijkt dat Dutroux, net als in 2004, bestempeld wordt als psychopaat. Kenmerken van psychopathie zijn een gebrek aan wroeging en empathie. Volgens de expert blijft Dutroux herhalen dat hij niets verkeerd heeft gedaan, dat hij de schuld kreeg van dingen die hij niet gedaan zou hebben en dat hij „slechts een schakel in een uitgebreid netwerk” zou zijn. Ook toonde hij geen enkele berouw voor zijn daden en zou er een grote kans zijn op recidive.

Volgens het rapport is er slechts een ding dat hem écht interesseert: zijn zaak verdedigen en zeggen dat hij het niet was.

’Erger dan ik vreesde’

Advocaat Dayez, laat weten dat deze conclusies een mogelijke vervroegde vrijlating niet helpen. „Het klopt: het voorlopige psychiatrische rapport van mijn cliënt is slecht, zelfs heel slecht voor hem. Nog erger dan ik vreesde.” Dayez weet nog niet of hij in de rechtbank nog wel gaat pleiten voor vrijlating.

Dutroux werd in juni 2004 veroordeeld tot levenslang voor ontvoering, gijzeling, verkrachting en moord. In de praktijk komt levenslange opsluiting in België neer op dertig jaar. In dit geval moet een veroordeelde twee derde van zijn straf uitgezeten hebben om in aanmerking te komen voor vervroegde vrijlating en voldoen aan allerlei voorwaarden. Dutroux zit inmiddels 24 jaar vast.

Bekijk ook: Hoe An en Eefje in de armen van het monster Dutroux liepen

In het huis van Dutroux werden in augustus 1996 de ontvoerde Laetitia Delhez en Sabine Dardenne ontdekt. Al snel bleek dat hij ook verantwoordelijk was voor de ontvoering van vier andere meisjes. Die werden dood teruggevonden. Alle zes slachtoffers zijn seksueel misbruikt.