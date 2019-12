Britse voortvluchtige gepakt bij kerstdiner Den Haag

Dat meldt de Britse Britse National Crime Agency (NCA). Burdett, afkomstig uit Liverpool, werd gepakt tijdens een kerstmaal. Hij zat te dineren in een restaurant in de Hofstad toen Nederlandse agenten binnenvielen, aldus de NCA.

’Burdett is de grote man’

Burdett wordt verdacht van grootschalige wapen- en drugshandel. De arrestatie is onderdeel van een onderzoek naar een groep die vrachtwagenchauffeurs gebruikt om wapens en munitie van Nederland naar het Verenigd Koninkrijk te smokkelen.

De arrestant wordt gezien als leider van het criminele netwerk. Een woordvoerder van de politie in Den Haag kan het verhaal van de NCA overigens niet direct bevestigen.

Ferme taal: ’Zelfs met kerst’

In Engeland zijn ze in hun nopjes met de vangst. Burdett zou gelden als een grote vis, zo klinkt het. „De arrestatie van een van onze langst voortvluchtige criminelen is een fantastisch resultaat”, reageert Mark Spoors van de NCA.

„Burdett dacht dat hij de wet kon omzeilen door internationale grenzen te misbruiken, maar zijn arrestatie toont dat waar je ook bent, we je zullen vinden”, aldus Spoors fier. Hij wil vooral een statement maken, ook naar andere voortvluchtigen. „Het volk kan weten dat de NCA zonder concessies degenen die het Verenigd Koninkrijk schade toebrengen blijft achtervolgen – zelfs op Eerste Kerstdag.”

De politie wil een voorbeeld stellen: geen crimineel is veilig, ook niet met kerst. Ⓒ Hollandse Hoogte / Richard Brocken

Uitlevering

Spoors bedankt de Nederlandse politie. Hij spreekt van 'een gecoördineerde actie' en stelt dat Burdett weliswaar zal worden voorgeleid in Nederland, maar daarna naar verwachting zal worden uitgeleverd.

