Palestijnen gedood na aanvallen Israël

Dinsdagavond laat kwamen ook al zeker 13 mensen om het leven bij een Israëlische legeraanval in het noorden van Gaza. Eén van hen was een kind en één was een hulpverlener. Volgens een woordvoerder van de Palestijnse hulpdiensten zijn 40 Palestijnen gewond geraakt.

Egyptische bemiddelaars proberen ondertussen tot een staakt-het-vuren te komen in Caïro. Ze willen een oud voorstel dat Israël had geaccepteerd, maar de Palestijnse beweging Hamas had geweigerd, nieuw leven inblazen. Volgens Israëlische media zit er progressie in de onderhandelingen. Een Palestijnse delegatie komt woensdag in Caïro aan om te praten over een wapenstilstand.

1200 dode Palestijnen

Het Israëlische leger heeft sinds maandag de aanval op de Gazastrook verhevigd. Dinsdagmiddag waren al zeker 100 Palestijnen omgekomen bij luchtaanvallen. Ook stafleden van de Verenigde Naties zouden de dood hebben gevonden.

Volgens het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid zijn tot nu toe ruim 1200 Palestijnen gedood sinds 8 juli, toen Israël de aanval opende op de Gazastrook. De meeste slachtoffers zouden burgers zijn. Zeker 7000 mensen raakten gewond. Aan Israëlische zijde zouden 53 militairen zijn omgekomen en drie burgers.