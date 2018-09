Israëlische tv: toch geen bestand met Hamas

Het Israëlische tv-station Channel Two heeft dinsdag een melding van een wapenstilstand ingetrokken. De zender berichtte aanvankelijk dat Israël en Hamas het in principe eens waren geworden over een staakt-het-vuren in de Gazastrook. De twee partijen zouden het er alleen nog niet over eens zijn, hoelang het bestand moest duren. De zender trok dit bericht echter snel weer in.